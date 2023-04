Orsi: "Lazio carica e consapevole. Ma vi dico cosa non deve fare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Nando Orsi ha parlato anche della sfida di domani tra Lazio e Juve. Di seguito, le parole dell'ex portiere: "Lazio e Juve si difendono in modo diverso. I biancocelesti con il baricentro alto, i bianconeri ti aspettano bassi e ripartono, forti dell'ottima organizzazione nella fase in cui la palla è in possesso degli avversari. Con modalità diverse, puoi ottenere lo stesso risultato a livello di impenetrabilità del reparto arretrato. I bianconeri cercheranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti per tentare di conquistare la zona Champions a prescindere dalla penalizzazione". E ancora: "Di fronte gli uomini di Allegri troveranno una Lazio carica e consapevole della sua forza. Forte della sconfitta dell'andata, secondo me Sarri deve aspettare gli avversari. Nel caso in cui decidesse di attaccarli, rischierebbe molto perché la Juve è perciolosa in contropiede”.

