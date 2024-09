Orsi su Sarri: "È troppo integralista! La sua carriera rovinata da..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare. Lo ha fatto con un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche di cosa non ha funzionato negli ultimi tempi nella Capitale. A questo proposito l'ora opinionista Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio si è espresso sul profilo dell'allenatore toscano spiegando quali sono i suoi limiti. Ecco cosa ha detto: “Sarri? Lo dice lui stesso: è un allenatore complicato. Le sue idee di gioco hanno bisogno di tempo per attecchire su una quadra. Io sono dell’idea che gli allenatori integralisti come lui a volte si rovinano la carriera pur di imporre il proprio calcio. Sarri è un grande allenatore e sono convinto che farebbe bene anche subentrando, ma non so cosa ne pensi lui. Io non la vedo una cosa così semplice, penso al Milan, ad esempio, credete che riuscirebbe a imporre un 4-3-3 su una squadra che attualmente gioca con un altro modulo ed è abituata a quelle dinamiche?“