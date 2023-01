Oxford United, Djavan Anderson: “Qui sono cresciuto. Mi mancava..."

TUTTOmercatoWEB.com

Djavan Anderson sta vivendo una nuova avventura all’Oxford United, si è trasferito in Inghilterra a settembre dello scorso anno dopo quattro anni alla Lazio vissuti tra la Capitale e prestiti vari. L’olandese, ai microfoni di Oxford Mail, ha raccontato i primi mesi della sua esperienza partendo proprio dal ruolo in campo. Queste le parole: “Non mi dispiace giocare in ruoli diversi, ma ovviamente mi sento più a mio agio come terzino dove ho giocato la maggior parte delle partite. È così che ho trovato il mio ritmo e dato il meglio di me”. Poi, soffermandosi sul rapporto con l’allenatore ha affermato: “All'inizio il mister aveva dei dubbi sulla mia fase difensiva, ma ci ho lavorato. Lui mi ha aiutato molto a difendere, era l’unica cosa che mi mancava per essere un terzino e sono contento di essere migliorato in così poco tempo. Mi piace e continuo a crescere”.

STAGIONE - “Quando sono arrivato qui non avevo un'idea precisa di come sarebbe andata, ma fin dal primo giorno ho capito che era qui che volevo stare e sono felice di esserci. È una bella sfida e credo che abbiamo gettato le basi per andare avanti nella seconda parte della stagione, quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi ci darà un vantaggio”.

