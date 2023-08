PAGELLE Aston Villa - Lazio: Provedel si salva, difesa e centrocampo annaspano

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 7: Tiene in piedi il risultato murando Watkins dagli undici metri: intuisce la direzione e respinge coi piedi. Lo stesso attaccante lo buca da posizione troppo ravvicinato per provare a toccarla. Un altro paratone lo piazza sulla punizione di Coutinho, si arrende a McGinn anche colpa di una deviazione di un compagno.

Dall’80’ MAXIMIANO sv Fa in tempo a prendere il gol da Gila.

LAZZARI 5: Watkins si allarga e punta la porta, rientra sul destro e riesce a concludere agevolmente, senza trovare la minima opposizione. Soltanto un paio di volte arriva sul fondo, non ne nasce nulla di pericoloso.

CASALE 5: Una faticaccia, non solo quando attaccano i Villans, ma anche quando c’è da gestirla visto il pressing continuo degli attaccanti assatanati.

Dal 60’ PATRIC 5,5: Mezz’ora in cui ci mette il solito impegno. Che però oggi non può bastare per limitare i danni. Troppa differenza in campo.

ROMAGNOLI 5: Le premesse della sfida, che si apre con un calcio di rigore procurato, sono tutt’altro che rassicuranti. Argina quel che può, sono troppi (e troppo veloci) per poterci mettere una pezza a lungo.

Dall’80’ GILA 5: Dieci minuti e un autogol: è la sua prima amichevole estiva, sicuramente poteva rompere il ghiaccio meglio e non deviando goffamente in porta un cross arrivato dalla sinistra.

MARUSIC 5: Dalla sua parte gioca l’indemoniato Bailey, impressionante per velocità e forza nelle gambe. Con la sovrapposizione del compagno sulla sua fascia, poi, l’esterno dell’Aston Villa diventa un’arma impropria. Per dire “basta” ricorre alle cattive poco prima dell’intervallo.

Dal 60’ HYSAJ 5,5: È “fortunato” che Emery tolga Bailey dal campo prima del suo ingresso. Tiene la posizione, a spinger non ci prova nemmeno.

VECINO 5,5: Lì in mezzo è una sofferenza continua, è complicato giocare ogni pallone, gli inglesi giocano a un ritmo completamente diverso.

Dal 70’ BERTINI 6: Venti minuti in uno stadio del genere sono una bella soddisfazione.

CATALDI 5,5: Ha un uomo sempre incollato, per un regista non è mai facile gestire i palloni in situazioni simili. Un paio di cross li respinge bene abbassandosi tra i centrali, qualche verticalizzazione non trova la corsa giusta di Immobile.

Dal 60’ MARCOS ANTONIO 5,5: Tocca parecchi palloni, leggermente facilitato rispetto al primo tempo perché comunque l’Aston Villa, per quanto arrembante, un po’ rallenta la pressione.

BASIC 5: Serve un’altra velocità, viene mangiato dai centrocampisti avversari, gli sgommano vicino, lo braccano senza sosta.

FELIPE ANDERSON 5,5: Qualche sgasata, un paio di cross dalla destra, poi anche lui soffre l’aggressività costante dell’Aston Villa. Però quantomeno tenta la giocata e ci mette la voglia necessaria.

Dall’82’ CANCELLIERI sv

IMMOBILE 5,5: Muoversi così, da solo su tutto il fronte offensivo, senza poter mai guardare la porta, è veramente frustrante. La squadra non lo mette mai in condizioni di colpire, gioca più nella metà campo difensiva che in attacco.

Dal 60’ CASTELLANOS 5,5: In attesa dei gol o di qualsiasi altra giocata dimostra di avere almeno la cattiveria. Rimedia il giallo dopo

ZACCAGNI 5: Qualche spunto, nulla di impressionante. Anzi, sul sinistro gli capita il pallone buono per riportare in equilibrio la partita nel primo tempo: poteva tentare il tiro, la porta era quasi vuota, incomprensibile la scelta di temporeggiare per rientrare sul destro.

Dal 60’ PEDRO 6: Tocca pochi palloni, è suo l’unico tiro in porta della Lazio di tutta la partita. Pensate che partita…

ALL. SARRI 5,5: Per fortuna è solo un’amichevole. Impossibile dare un giudizio a una squadra che si presenta con le gambe più pesanti e senza nemmeno Luis Alberto. Si sgola in panchina, è quasi una tortura.

Pubblicato il 3/08