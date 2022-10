PAGELLE Fiorentina - Lazio: clonate Ciro! Milinkovic e Vecino giganti, Zaccagni super

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 7: Due interventi goffi e avventati a inizio primo e secondo tempo, i compagni lo salvano entrambe le volte sulla linea o quasi. Sono le uniche défaillance di una partita che per il resto ribadisce le totali certezze tra i pali. La parata più bella sul colpo di testa di Quarta, coi piedi non sbaglia praticamente nulla trasformandosi in un fattore a favore.

LAZZARI 7: Primo tempo con il piede schiacciato sull’acceleratore, sgomma senza sosta permettendo alla Lazio di distendersi da quella parte. Il secondo tempo gestisce di più le energie, complice anche il doppio vantaggio biancoceleste.

PATRIC 7,5: Pulito e preciso, con o senza pallone. Conferma la crescita esponenziale, non concede nulla, titolare con merito. Chiude il match con una ribattuta in scivolata da fomento vero. Avvelenato.

ROMAGNOLI 7: Senza esaltazioni o chiusure disperate, guida la linea con sicurezza e leadership. Sempre posizionato bene, mura Jovic a inizio ripresa mettendoci il corpo. Un altra gara di alto livello.

MARUSIC 7,5: Il massimo della reattività. Una molla sulla prima respinta di Provedel, anticipa Ikoné e salva la porta. Concentrato, applicato, cattivo, coraggioso. Rientra in campo a costo dell’incolumità, esce in lacrime per la botta in testa.

Dal 73’ HYSAJ 6: Presidia la zona, Gonzalez gli sfugge solo nel finale.

MILINKOVIC 8: Pesca Zaccagni col mancino, morbido morbido per il 2-0. Poi, non contento, serve col tacco destro Immobile. Roba sublime. Gioca a tutto campo, ha una valenza straordinaria nel raccogliere i palloni serviti dai difensori pressati, li difende e trasforma in proiezioni offensive. Gigantesco.

MARCOS ANTONIO 6,5: Chance inaspettata, prova a coprire le linee di passaggio e ad aiutare i compagni con i raddoppi sugli esterni. Non riesce a sviluppare le trame con la Lazio in possesso, viene limitato dalle marcature avversarie.

Dal 62’ LUIS ALBERTO 7: Una bomba per chiudere i conti e far vivere alla squadre gli ultimi 5 minuti in tranquilità. Buonissima mezz’ora, aveva avuto un altro paio di occasioni in ripartenza.

VECINO 8: Gol dell’ex, pesantissimo sullo sviluppo del match. Colpo di testa che ricorda la punizione inflitta alla Lazio quando indossava la maglia dell’Inter. Gara succulenta, sostanziosa anche davanti alla difesa.

FELIPE ANDERSON 6,5: Nulla di eclatante, tante cose preziose. Senza dimenticare il supporto continuo a Lazzari dalla sua parte. Combinazioni continue per mandare in tilt Biraghi e tutti quelli sulla fascia sinistra viola.

Dal 79’ CANCELLIERI sv

IMMOBILE 8: Gli manca solo il gol, anzi no, nemmeno quello. Lavoro strepitoso, lega il gioco, prende botte, alla fine segna. Generosità massima, per non farsi mancare nulla aggiunge l’assist per Luis Alberto. Bomber straordinario, da benedirlo.

ZACCAGNI 7,5: Momento magico, avvitamento area, palla toccata con delicatezza e precisione spalle alla porta. Forma straordinaria: segna, guadagna falli, aiuta in copertura, tutto con personalità top.

Dal 79’ PEDRO 6,5: Entra come un ragazzetto che ha bisogno di ogni secondo per mettersi in mostra. Mentalità vincente, si catapulta sul lancio di Patric e dà il via al 3-0.

ALL. SARRI 8: Poker in casa della Fiorentina, in campionato questa Lazio è una grande bellezza. Terzo posto in classifica, -3 dal Napoli che sbalordisce, si vince e ci si diverte.

Pubblicato il 10/10