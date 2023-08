PAGELLE Girona - Lazio: Taty-gol, Cataldi da capitano. Zac e Felipe deludono

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Esce bene in apertura di match e si oppone a Savio grazie anche all’aiuto di Lazzari. Nella ripresa Tsygankov pesca il jolly con un siluro di controbalzo, anche Stuani la schiaccia perfetta e non gli lascia scampo. In chiusura respinge in tuffo il destro di Pablo Torre, altro miracoli negli ultimi secondi di match. Lui rimane una garanzia.

LAZZARI 5,5: Inizia pure bene, se la Lazio si presenta nella metà campo avversaria è quasi sempre per le sue folate individuali. Troppo morbida l’opposizione sul cross del 2-0, Stuani non aspetta altro in area.

Dall’86’ GILA sv Entra nel finale e si piazza a destra.

PATRIC 6: La verve giusta, mette in campo quella cattiveria che purtroppo manca a troppi compagni stasera. Tra i migliori della Lazio, poi però viene bruciato da Stuani che infila di testa il 2-0. Comunque non molla fino all'ultimo e si proietta alla disperata anche in proiezione offensiva.

ROMAGNOLI 6: Gioca senza che ieri si sia allenato, ha chiuso la mini-permanenza in Inghilterra con la febbre, in campo non è sembrato affatto debilitato. Ben posizionato in area, respinge bene un paio di cross pericolosi, se la cava bene.

Dal 60’ CASALE 6: Entra sull’1-0, non ha né colpe sul secondo gol incassato, né meriti nella mezzora disputata.

MARUSIC 6: Gli capitano sempre gli avversari più tosti e sguscianti, contro l’Aston Villa era stato Bailey, contro il Girona è Savio a piazzarsi lì nel secondo tempo. Fa sentire i tacchetti e tutta la cattiveria che ha in corpo quando gli avversari esagerano con le provocazioni. Aveva dev

BASIC 5: Neanche un sussulto, una mezza giocata o un quarto di contrasto. Troppo anonimo per essere vero.

Dal 60’ VECINO 6: Pensava di fare la mezzala, si ritrova a coprire una porzione di campo maggiore con la Lazio rimasta in dieci. Infila la sua garra in una partita già cattiva di per sé.

CATALDI 6,5: Due-tre cose preziose le fa già nei primi 4 minuti di partita. Il migliore a centrocampo, forse di tutta la squadra, tolto il Taty che entra e segna. Sua la punizione per l’argentino, pescato bene sul secondo palo. Ci prova dalla distanza, picchia e imposta, prova ad azionare Immobile alla cieca. Gioca da capitano nel giorno del compleanno.

LUIS ALBERTO 5,5: Sbaglia i primi tocchi, poi tira fuori il joypad e illumina per Zaccagni in profondità. È una partita a intermittenza, tornava in campo dopo aver saltato la trasferta inglese e l’amichevole con l’Aston Villa. Dimostra di tenere alla causa, giustamente non le manda a dire a Savio quando comincia a giochicchiare senza rispetto sulla fascia.

Dal 69’ CANCELLIERI 6,5: Guadagna la punizione che accorcia le distanze dopo un coast to coast a tutta la velocità. Segnali positivi in Spagna.

FELIPE ANDERSON 4,5: Avete presente le serate no? Ecco, la sua è una serata no, no, no. Non salta mai l’uomo, la perde puntualmente, impalpabile ed evanescente. Fa più il baby Saná in 4 minuti di recupero che lui tutta la partita.

Dal 91’ SANÁ FERNANDES sv

IMMOBILE 5,5: Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più, oggettivamente è difficile emergere quando non ti arriva nemmeno un pallone nell’area di rigore avversaria. Pressa gli avversari, diventa quasi un torello tra i difensori spagnoli.

Dal 60’ CASTELLANOS 7: Il primo gol e tante altre giocate interessanti. Colpisce la sua ex squadra con coordinazione perfetta: sfrutta la punizione di Cataldi e di piatto al volo la infila alle spalle di Gazzaniga. Con la squadra in inferiorità numerica gestisce alla grande un paio di possessi premiando gli inserimenti degli esterni. Trenta minuti di livello.

ZACCAGNI 4,5: Nervoso. Nervosissimo. Anche prima che la partita si accenda e che ci siano i presupposti per scaldare gli animi. L’unico spunto è un tiro a giro fuori dopo 10 minuti. Poi non combina più niente. Viene espulso per un doppio che giallo che poteva evitare almeno quanto l’arbitro.

ALL. SARRI 5,5: Difficile dare una valutazione a un’altra amichevole in cui gli avversari sembrano più tonici e con le gambe meno imballate. Certo che anche stasera ci si aspettava molto di più: il Girona comanda la sfida, la squadra si sveglia paradossalmente quando rimane con uno in meno.