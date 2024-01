PAGELLE Inter - Lazio: Pedro, che ingenuità! Guendo e Rovella sempre in affanno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6 - Incolpevole sul primo gol, bene in due tempi sulla palla velenosa di Lautaro al 34': evita il rimbalzo davanti a lui e anticipa con il secondo tocco Thuram. Battuto ancora su rigore e nel finale, salvato da due traverse, evita comunque un passivo più pesante.

LAZZARI 5 - Salva con un tocco leggero su uno dei cross di Dimarco, per il resto è sempre in affanno sulle avanzate nerazzurre, poco aiutato da Guendouzi e Felipe Anderson. Non prende mai il diretto concorrente, anche perché dalle sue parti l'Inter va quasi all'arrembaggio.

Dall'83' HYSAJ sv - Entra quando la partita è decisa, non giudicabile.

GILA 5 - Con Romagnoli sono spesso costretti a difendere in inferiorità numerica. L'attacco dell'Inter va a marce superiori e la difesa biancoceleste è vittima sacrificale per tutta la partita. Mette in campo furore agonistico, ma contro il Lautaro e il Thuram di stasera serve a poco.

ROMAGNOLI 5,5 - Salva sulla linea in chiusura di primo tempo a Provedel battuto. Insieme a Gila è sempre esposto alla furia nerazzurra. Lautaro e Thuram appaiono imprendibili, prova a limitare i danni, non ci riesce.

MARUSIC 4,5 - Inizia con un errore su Pavard la serata da dimenticare, sua e della squadra. Arriva sempre in ritardo su Darmian o Barella e una delle poche volte che è in controllo su Lautaro Martinez è Pedro a combinare la frittata. In questa stagione l'Inter non gli porta fortuna.

Dal 66' PELLEGRINI 5,5 - Entra a partita già ampiamente indirizzata, la squadra cerca soltanto di arrivare al 90' senza peggiorare il parziale. Arriva poi il 3-0 di Frattesi, ma Pellegrini (così come gli altri subentrati) si trova catapultato nella situazione peggiore possibile.

GUENDOUZI 4,5 - La sua peggior partita da quando è arrivato in biancoceleste. Arriva sempre in ritardo sulle infilate avversarie alle spalle del centrocampo e non riesce mai ad aiutare Lazzari, esposto alle scorribande di Dimarco.

Dal 51' LUIS ALBERTO 5 - Lontano dalla forma migliore, perde ingenuamente la palla da cui parte l'azione del 3-0.

ROVELLA 4,5 - Come Guendouzi anche Rovella è sempre preso alle spalle dai centrocampisti interisti. Non riesce mai a chiudere le linee di passaggio e anche in fase di possesso palla appare in difficoltà nel palleggio. Contro i nerazzurri in campionato era stato l'ultimo ad alzare bandiera bianca, stavolta naufraga fin da subito.

Dal 51' CATALDI 5,5 - Il 2-0 placa per un attimo i bollenti spiriti nerazzurri, lui e Luis provano a orchestrare una reazione. È solo un'illusione, dopo una manciata di minuti l'Inter riprende la sua recita.

VECINO 5 - Suo uno dei pochi guizzi della Lazio al 27', inzia l'azione imbeccando Felipe Anderson, la conclude con un tiro alle stelle. Per il resto prova almeno a limitare l'Inter mettendoci un po' di mordente, porta a casa soltanto un'ammonizione.

FELIPE ANDERSON 5 - In avvio sembra ispirato, punta Bastoni alla prima azione, ma quello resta l'unico spunto della sua partita. La Lazio viene sovrastata dall'Inter e Felipe rimane investito come tutti i suoi compagni.

IMMOBILE 5 - Sono poche le palle pulite da giocare e Acerbi usa spesso anche le cattive. Buono lo spunto sul gol del 3-1, ma Marchetti vede il tocco di mano e annulla.

PEDRO 4 - Impalpabile in attacco, suo l'errore nella propria area di rigore al 48' che regala il penalty all'Inter proprio nella partita in cui la Lazio non può permettersi regali. Ingenuità non degna della sua classe.

Dal 66' ISAKSEN 6 - Appena entrato prova con uno sprazzo a riaprire la partita, illudendo anche sulla possibilità di contatto in area di rigore. Ci riprova con un altro paio di accelerate, ma di fatto predica nel deserto.

All. SARRI 5 - L'Inter di Riad avrebbe messo in difficoltà tutti in Italia, ma la sensazione è che la Lazio si consegni fin dai primi minuti. Partita da mettere subito alle spalle, che per certi versi ha ricordato quella di Madrid contro l'Atletico.

