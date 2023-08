PAGELLE Latina - Lazio - Triplo-Ciro! Kamada-Isa-Taty, Sarri gode

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

PROVEDEL SV - Spettatore non pagante per tutto il primo tempo. La musica non cambia nemmeno nella ripresa. Al suo posto entra Adamonis e non Maximiano. Un bel indizio.

LAZZARI 6.5 - Ispirato come sempre quando ha tutta la fascia a disposizione e non deve preoccuparsi della fase difensiva. Sta sfruttando al meglio i problemini fisici di Hysaj.

CASALE 6 - Un paio di appoggi superficiali, non da lui. Nel primo tempo perde un pallone pericoloso da ultimo uomo, senza conseguenze per sua fortuna.

ROMAGNOLI 6.5 - Voce alta a comandare la squadra delle retrovie. È un capitano aggiunto in campo, l’esperienza unita alla classe. Sarri può stare tranquillo.

Dal 54’ PATRIC 6 - Entra con autorevolezza e prende il comando delle operazioni. Anche quando entra Gila, ci pensa lui a sbrogliare l’unico pericolo portato dal Latina.

MARUSIC 6 - Si fa notare più quando c’è da litigare che non per tutta la partita. Poco impegnato da quella parte, si limita ad amministrare in tranquillità.

KAMADA 7 - Daichi c’è e si vede. Prima da titolare e tante cose positive. Giocate essenziali, ma non per questo banali. E poi una capacità di inserimento da stropicciarsi gli occhi. Kamada può essere l’uomo ovunque di Sarri.

Dal 54’ VECINO 6.5 - Assist perfetto per il gol di Castellanos.

CATALDI 7 - Si parla tanto del vice, ma vaglielo a togliere il posto. Danilo è l’ago della bilancia. Senza il suo equilibrio tattico la Lazio rischia di pendere dalla parte sbagliata. Ne giocherà tante anche nella prossima stagione.

LUIS ALBERTO 7.5 - Bacchetta alla mano, tutto il gioco della Lazio passa dai piedi… anzi dal cervello dello spagnolo. Veloce di testa, ma anche di gambe. Un paio di progressioni niente male: dalla prima nasce il gol del vantaggio di Immobile. Altro livello.

FELIPE ANDERSON 7.5 - Gol del raddoppio e assist per il tris. Anche quest’anno sarà lui il titolare assoluto su quella fascia. Isaksen può imparare da un grande maestro.

54’ ISAKSEN 7 - Ci mette un minuto a segnare il suo primo gol con la maglia della Lazio. Scappa sul filo del fuorigioco e batte il portiere a tu per tu. Il pallone di Luis Alberto messo giù con superba facilità.

IMMOBILE 8 - Un altro Ciro. Sono bastate le amichevoli pre campionato per far vedere che Immobile è tornato quello vero. Tripletta al Latina, un gol più bello dell’altro. Il secondo in girata è un autentico gioiello.

Dal 54’ CASTELLANOS 7 - Secondo gol consecutivo per il Taty. Aspetta gli ultimi minuti e colpisce, ancora da dentro l’area di rigore. Un lampo nel calciare di prima intenzione il pallone servitogli da Vecino.

ZACCAGNI 7 - Si fa trovare all’appuntamento a inizio ripresa per il colpo del 5-0. Subito dopo scavetto perfetto per l’inserimento di Kamada, che al volo la mette sul secondo palo. Meno dribbling e più sostanza.

ALL.: SARRI 7.5 - Finalmente ha a disposizione i nuovi acquisti, aspettando Rovella e Pellegrini. La sua Lazio torna a vincere e si prepara nel migliore dei modi all’inizio del campionato. Spedisce Kamada in campo da titolare, riceve grandi risposte anche da Isaksen e Castellanos. Tutti in gol, che sia di buon auspicio.

Pubblicato il 13/08 alle 22.55