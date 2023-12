PAGELLE Lazio-Inter - Marusic, un disastro dopo l'altro. Si salva Guendou, ingenuo Lazzari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6 - Incolpevole sul gol di Lautaro che sblocca il match: l’attaccante lo aggira dopo il retropossaggio e mette dentro. A tu per tu con Thuram non può nulla. Nel finale evita un passivo peggiore.

LAZZARI 4,5 - I miglioramenti in fase difensiva si vedono ogni partita, anche se sul secondo gol dell’Inter c’è un disastro collettivo. Nel finale dice qualcosa di troppo all’arbitro e viene espulso. Poteva evitare.

CASALE 5 - Thuram gli scappa alle spalle a inizio partita, ma lui assorbe il movimento e chiude in scivolata. Quando si creano gli spazi, rispetto alla scorsa stagione, va in confusione.

GILA 5 - Arginare Thuram in velocità è proibitivo per la maggior parte dei centrali, lui tiene alla grande. Qualche difficoltà in più nella lettura delle situazioni. Sfortunato sul gol di Thuram con il pallone che gli passa sotto le gambe.

MARUSIC 4 - Voto generoso. Inspiegabile il retropassaggio che consegna a Lautaro il pallone per sbloccare la partita. È il secondo errore di fila dopo quello di Madrid. Ingiustificabile.

GUENDOUZI 6 - Palla stupenda sul primo palo, Immobile arriva con un pizzico di ritardo. Dialoga bene con Felipe Anderson, il feeling è in crescita. Come sempre l’ultimo ad arrendersi.

ROVELLA 6 - Nel primo tempo fatica contro la fisicità del centrocampo nerazzurro, poi a inizio ripresa ruba palla a metà campo e scappa verso la porta di Sommer, il destro è troppo centrale. Secondo tempo di buon livello.

Dal 75’ CATALDI 6 - Buona fase di transizione con la partita ormai in ghiaccio. Nel finale ci prova da lontano.

KAMADA 5 - Più propositivo rispetto al solito, responsabilizzato dall’assenza di Luis Alberto per scelta tecnica. Gioca tanti palloni, rispetto al solito è più al centro della manovra, ma la precisione è un difetto che permane. Il mancino svirgolato è il riassunto delle sue difficoltà.

Dal 65’ LUIS ALBERTO 5,5 - Prima panchina in stagione. I suoi comportamenti non sono andati giù allo spogliatoio e Sarri lo tiene fuori. Al suo ingresso passa meno di un minuto e l’Inter trova il raddoppio.

FELIPE ANDERSON 5,5 - Che sia in serata lo si vede dai primi due scatti. Le occasioni del primo tempo arrivano tutte dalla sua parte. Nel secondo tempo si congela.

Dall’80’ CASTELLANOS sv

IMMOBILE 5,5 - Alla mezz’ora si libera sul secondo palo, ma sul cross perfetto di Zaccagni non riesce a centrare la porta di testa da buona posizione. Cerca di trascinare i compagni come può, ma la difesa dell’Inter non gli concede un centimetro.

ZACCAGNI 5 - Fa ammonire Darmian per una ripartenza delle sue. Anzi, no. Maresca tiene il cartellino in tasca inspiegabilmente. Non incide come al solito, la forma non è delle migliori e si vede.

Dal 75’ PEDRO 5,5 - Al suo ingresso la partita è irrimediabilmente compromessa. Niente scossa, è davvero troppo anche per lui.

ALL. SARRI 5,5 - Settima sconfitta in campionato, sono di più rispetto alle vittorie (6). Permane l’undicesimo posto in classifica. Il primo tempo è stato il migliore della stagione, ma la Lazio continua a pagare i tanti errori individuali.

