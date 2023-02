PAGELLE Salernitana - Lazio: Immo-bis! Treno Marusic, Vecino tonico

Fonte: Carlo Roscito-Lalaziosiamonoi.it

PAGELLE Salernitana-Lazio

PROVEDEL 6: Una parata su Candreva per correggere un’uscita rivedibile. Guarda la partita da lontano, la Salernitana è talmente lontana dalla sua porta che non deve impegnarsi troppo neanche nel giro palla.

MARUSIC 7: Fuga per la (rete) vittoria: il treno arriva fino in fondo, alza la testa e regala a Immobile l’assist sblocca-risultato. Un’iniziativa di personalità che butta giù un muro che sembrava non crollare mai.

CASALE 6,5: Presidia la zona, Piatek non si gira mai. Partita con la sigaretta in bocca, senza nemmeno un patema. Respinge col corpo l’unico tentativo della Salernitana.

PATRIC 6,5: Riposato visto che giovedì la sua gara è durata soli 15 minuti. Stavolta è attento e aggiunge un’impostazione pulita e intelligente che aiuta la Lazio a rimanere alta e in pressione.

HYSAJ 6,5: Concentrato, reattivo sulle gambe, sempre pronto a proiettarsi avanti. Gestisce bene i possessi, prova ineccepibile.

VECINO 7: Secondo sforza ravvicinato in pochi giorni visto il forfait improvviso di Milinkovic. Dimostra di essere in crescita a livello fisico, ha sul sinistro la chance più pericolosa del primo tempo, nella ripresa premia la sgroppata di Marusic che vale il vantaggio. Subito dopo un’altra super apertura per Pedro dalla parte opposta.

Dal 77’ BASIC 6: Entra a giochi fatti, ormai è una passeggiata.

CATALDI 6,5: Alterna le giocate corte ai lanci lunghi per la profondità di Immobile. Varia i colpi, dentro la partita con costanza, senza mai nascondersi, con la personalità sempre più evidente e che cresce di gara in gara.

LUIS ALBERTO 6,5: Prova a inventare, a farsi vedere tra le linee, a creare triangoli di fantasia al limite dell’area che però spesso sbattono sulla difesa della Salernitana. Se la Lazio domina col palleggio c’è tantissimo del suo merito e delle sue gestioni. Per fortuna il rigore sbagliato non pesa nulla se non per la soddisfazione personale.

FELIPE ANDERSON 6,5: Nulla di straordinario, però sembra l’unico a poter strappare con un’azione individuale, a poter creare qualche pensiero in solitaria. Volontà massima, un pomeriggio in cui ha l’interruttore acceso per 90 e più minuti.

IMMOBILE 8: Lui è così, se lo incontri da “sbloccato” puoi soltanto farti il segno della crocia. Trascinatore assoluto, il suo valore sta nella doppietta, nelle rincorse, nella dedizione, nel modo in cui si guadagna il rigore del raddoppio. Infila il tiro all’angolino, poco prima si era appostato sul secondo palo per infilare finalmente l’1-0. Con un Ciro così diventa tutto più semplice.

Dall’86’ CANCELLIERI 6,5: Non fa in tempo a entrare che lo stendono per il penalty del possibile 3-0.

PEDRO 6: Tantissimi palloni toccati, peccato che gli manchi il tocco giusto nei momenti decisivi. Un paio di volte ritarda il passaggio o sbaglia la misura. Forse gioca condizionato dalla botta al naso presa dopo pochi minuti: narici tappate, manca il respiro soltanto a guardarlo.

Dal 77’ ROMERO 6: Cerca di sgusciare nonostante i pochi minuti a disposizione.

ALL. SARRI 7: La Lazio comanda dall’inizio alla fine, la difficoltà del match sta tutta nel sbloccarlo e metterlo in discesa. Vittoria in scioltezza senza Milinkovic, 3 punti sacrosanti che riattivano la corsa Champions.

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe 5; Daniliuc 5,5, Bronn 5, Pirola 5; Candreva 5,5, Coulibaly 6, Crnigoj 5,5 (Sambia 6), Bradaric 5,5; Vilhena 5 (Valencia 5), Bonazzoli 5,5 (Kastanos 5,5); Piatek 5 (Botheim 5,5). All. Sousa.

