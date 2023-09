Pagliari: ”L'Arabia Saudita può essere un'opportunità. Lotito...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

È stato un calciomercato diverso, vuoi per le difficoltà economiche dei club di Serie A che per l'arrivo del colosso arabo che ha drogato il mercato con cifre fuori ogni logica. Secondo l'agente Silvio Pagliari invece, l'Arabia Saudita può offrire diverse opportunità anche ai club italiani. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Siamo tutti un po' impauriti ma per me è una grande occasione per arricchirsi. Se ti portano 40 milioni di euro per Milinkovic-Savic a un anno dalla scadenza, le società italiane devono essere pronte subito a riprendere un altro profilo come lui. Per me è assolutamente un'opportunità e quelle così vanno colte, come ha fatto Lotito. E ho dubbi di fronte a chi mi dice che sarà una bolla di sapone...".