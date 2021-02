PAIDEIA - Lazio, controlli per Strakosha e Akpa Akpro

Doppio controllo in Paideia. Nel pomeriggio accertamenti strumentali per Thomas Strakosha e Akpa Akpro, assenti nell'allenamento di scarico di stamattina. Hanno saltato l'amichevole con la Primavera. Il portiere è rientrato venerdì sera a Roma dopo aver svolto in Germania le terapia al ginocchio, il centrocampista era tra i convocati per il match con l'Inter nonostante nei giorni precedenti avesse svolto un paio di allenamenti differenziati. La ripresa è prevista per domani pomeriggio, Inzaghi spera di averli entrambi a disposizione per la sfida con la Sampdoria di sabato. L'albanese è fuori da Lazio-Parma di Coppa Italia del 21 gennaio.