Palladino e la lotta Champions: "Giocarcela anche con la Lazio ci dà orgoglio"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, ripartendo dalla vittoria per 3-0 sulla Juventus prima della sosta: "Partita perfetta, siamo sempre stati in controllo. Prova di maturità della squadra, i segnali c'erano già stati tra Napoli e Panathinaikos. Una vittoria che dà slancio, il fatto di essere lì a giocarcela con Lazio, Bologna, Milan e Roma ci dà orgoglio. Ha trovato il suo gruppo? Risponde Palladino: "Ci sono fasi della stagione in cui ti puoi permettere di far girare tutti, adesso c'è da andare al sodo e conterà solo la meritocrazia".

Le prossime partite contro Atalanta e Milan sono un bivio? Ribatte Palladino: "No, ma sono due gare molto importanti. Ma abbiamo nove finali, è un campionato molto equilibrato e tutti i punti contano". Quindi si sofferma anche sugli alti e bassi della Fiorentina: "Normale in una stagione, ma è vero che noi siamo stati un po' estremi. Se un gruppo non è forte, però, non viene fuori dalle difficoltà. Soprattutto l'episodio di Bove poteva segnare la nostra stagione e invece i ragazzi sono venuti fuori e si sono rialzati".

