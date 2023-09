Pallone d'Oro 2023 | Ecco i candidati, c'è anche il giustiziere della Roma

Sono stati resi noti i 30 candidati per il prossimo Pallone d'Oro. Conferme e sorprese nell'elenco che vede un unico italiano, Nicolò Barella. Ovviamente Manchester City e Inter sono molto rappresentate, ma c'è anche molto Napoli presente con Kvara, Osimhen e Kim (oggi al Bayern Monaco). Nell'elenco c'è anche Yassine Bono, portiere marocchino protagonista della finale di Europa League contro la Roma. Ecco l'elenco completo:

1) Karim Benzema

2) Joško Gvardiol

3) Jamal Musiala

4) André Onana

5) Mo Salah

6) Randal Kolo Muani

7) Jude Bellingham

8 Kevin de Bruyne

9) Bernardo Silva

10) Bukayo Saka

11) Khvicha Kvaratskhelia

12) Emiliano Martínez

13) Erling Haaland

14) Nicoló Barella

15) Rubén Dias

16) Martin Ødegaard

17) Ilkay Gündogan

18) Julián Álvarez

19) Yassine Bono

20) Vinicius Jr

21) Robert Lewandowski

22) Antoine Griezmann

23) Lautaro Martínez

24) Lionel Messi

25) Rodri

26) Victor Osimhen

27) Kylian Mbappé

28) Kim Min-jae

29) Luka Modrić

30) Harry Kane

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! ✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV