Pallotta pronto a tornare in Serie A? Sì se il Bari...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta potrebbe tornare in Serie A. Come riportato da milanofinanza.it l'ex proprietario della Roma sarebbe uno dei profili in pole per l'acquisto del Bari nel caso in cui la società di De Laurentiis dovesse salire in Serie A. Da tempo l'americano vorrebbe infatti tornare nel calcio italiano e la possibilità di rilevare la società pugliese sarebbe l'occasione perfetta. Nel caso in cui i galletti salissero nella massima categoria infatti la famiglia De Laurentiis, proprietaria anche del Napoli, dovrebbe rinunciare a uno dei due club proprio come accaduto al patron della Lazio Lotito con la Salernitana.