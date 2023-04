Pallotta, una frase sui social fa scoppiare l'ironia: "Comprati la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ex presidente della Roma, James Pallotta, ha messo sul proprio profilo Twitter un ricordo nell'anniversario del successo ottenuto in Champions League contro il Barcellona. "Cinque anni fa oggi, la Roma ha messo a segno una delle più grandi rimonte nella storia della Champions. 4-1 contro il Barcellona all'andata, nessuno ci dava la possibilità di qualificarci. Una notte incredibile che resterà sempre uno dei miei ricordi preferiti alla Roma”, ha scritto sui social. Tuttavia, il romanticismo dell'americano non è stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi della Roma, che hanno commentato il post. E le parole non sono state particolarmente affettuose. "Ti sei venduto tutti", ha scritto un sostenitore giallorosso, sottolineando la politica delle cessioni di Pallotta. Infine, l'ironia e il pensiero agli storici rivali della Lazio: "Jim, please, buy Lazio". Comprati la Lazio.

