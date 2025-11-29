Pancaro è stufo della gestione della Lazio: ecco il suo pensiero

Parla il doppio ex. Giuseppe Pancaro è intervenuto in collegamento a SkySport per parlare della gara tra Milan e Lazio a San Siro, soffermandosi sul percorso delle due squadre in questo inizio di stagione. Di seguito le sue parole: “La Lazio è stata la squadra più importante della mia carriera, dove ho realizzato i miei sogni da bambino. Non c’è una partita in particolare, ma penso sempre alla grande gioia della vittoria dello Scudetto con la Lazio, così come quello vinto con il Milan".

"Non mi aspettavo un Milan così, bisogna fare i complimenti ad Allegri e alla squadra, non era facile incidere in questo modo. È subentrato in un momento non positivo, ma lui è entrato subito nella testa dei giocatori. Sta facendo veramente molto bene, il Milan ora ha un’identità ben chiara e può lottare fino alla fine per vincere lo Scudetto”.

"Lazio? Penso che questo è il momento più baso della gestione Lotito e di tutta la società. Sembra che non ci sia programmazione, non ci sono più investimenti. La Lazio ora si è allontanata dalle squadre di vertice. Bisogna fare comunque i complimenti alla squadra e all’allenatore, perché stanno facendo il massimo di quello che è il suo potenziale".

"Milan - Lazio è la partita perfetta per fare calcio per il modo di giocare di Allegri. È stato bravo a togliere a Leao la fase difensiva, così da sfruttarlo per le sue potenzialità. La Lazio questa sera deve stare molto attenta, quando riparte il Milan può essere fatale. Ci sono delle assenze importante, ma la Lazio sta comunque facendo il massimo. È una squadra che ha subito dimostrato un grande senso di attaccamento, le difficoltà hanno compattato il gruppo. Il Milan è favorito, ma la Lazio farà la sua partita. Bisognerà vedere chi sarà più bravo a sfruttare gli episodi”.