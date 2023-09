Pandev promuove Buffon e Spalletti. Le parole dell'ex Lazio sulla Nazionale

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà ancora una volta Italia-Macedonia. E di nuovo, si tratterà di una gara decisiva. La posta in palio è la qualificazione ai prossimi europei in Germania, a cui la nuova Italia di Spalletti non vuole mancare. Al Corriere dello Sport ha parlato l'ex Lazio Goran Pandev, bandiera e simbolo del calcio macedone che ha vissuto in prima persona la sorprendente vittoria di qualche anno fa contro gli azzurri. Il calciatore non ha dubbi sulla scelta di affidare la panchina all'ex tecnico del Napoli, ritenuto adatto per questa delicata missione. Parole al miele anche nei confronti del suo amico Buffon, nuovo team manager della Nazionale che secondo Pandev aggiungerà esperienza nello spogliatoio aiutando i più giovani.