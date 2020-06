Paolo Bergamo: “Perugia - Juventus? Collina fece una grande scelta. Ecco perché...”

Come dimenticare quel Perugia-Juventus? La Lazio strappò lo Scudetto ai bianconeri, che persero sotto un inesorabile temporale. Durante una diretta YouTube con Luca Marelli, è tornato su quel match Paolo Bergamo, ex designatore CAN A: "Quattro mesi prima in una partita arbitrata di Rossi di Ciampino ci fu lo stesso acquazzone di Perugia. Lui interruppe la gara e dopo mezz’ora il campo era praticabile. Noi facemmo un’indagine e scoprimmo che a Perugia accadevano spesso questi acquazzoni ma il campo era molto drenante. Questo è il preambolo. Quando si gioca Perugia-Juve, l’ultima di campionato in cui Lazio e Juve si giocano lo Scudetto. Avviene che scoppia un temporale, io lo so perché ero lì. Il campo si allaga, Collina finisce il primo tempo e inizia una serie di temporeggiamenti perché il regolamento non diceva niente ancora sulla durata dell’intervallo".

LA SCELTA - "La grande scelta di Collina, secondo me, fu quella che se lui avesse interrotto la gara avrebbe dato un vantaggio alla Juventus. Quindi la gara sarebbe stata ripetuta, ripartendo appunto dallo 0-0 e quindi con 45′ in più da giocare si andava a favorire la Juventus. Lui, facendo tutte queste considerazioni (il campo che avrebbe drenato, una scelta che avrebbe favorito la Juventus che era una squadra stanca, dato che a cinque partite dalla fine aveva 7 punti di vantaggio persi per strada), iniziò una serie di controlli che dimostravano che in alcune zone del campo l’acqua si stava assorbendo; ha aspettato un’ora e dopo questo tempo il campo era praticabile. Questo è al 100% lo scenario di quella partita. Nel secondo tempo il Perugia meritò di più, i giocatori della Juve erano stanchissimi e la Lazio vinse il campionato".