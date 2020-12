Paolo Rossi, il 30 dicembre commemorazione in Duomo a Prato

(ANSA) - PRATO, 26 DIC - Si terrà mercoledì 30 dicembre alle 16 la commemorazione in Cattedrale a Prato per ricordare Paolo Rossi, alla presenza di familiari, amici e di tutti i cittadini che vorranno essere presenti. Lo rende noto il Comune spiegando che dopo la scomparsa del grande calciatore, avvenuta lo scorso 9 dicembre, questa "sarà la prima occasione per celebrare e ricordare Paolo Rossi nella città in cui è nato ed ha vissuto sino a 16 anni". "Sarà in qualche modo l'ultimo saluto per il campione pratese", precisa l'amministrazione comunale specificando anche che è stata proprio la famiglia del campione, "in particolare la moglie Federica, a desiderare che vi fosse un momento di saluto anche nella sua città natale". In Duomo saranno portate le ceneri di Paolo Rossi per un momento di preghiera e una benedizione con l'omaggio simbolico di tutta la città. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini, mentre il sindaco Matteo Biffoni porterà i saluti a nome di tutta la città. Sarà possibile seguire la celebrazione in Cattedrale nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle norme anti contagio. (ANSA).