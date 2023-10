Papà Inzaghi: "Nel 2016 Simone doveva andare a Salerno, ma Tare..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Giancarlo Inzaghi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com. Il papà di Filippo e Simone, nel parlare dei suoi due figli, ha rivelato un retroscena che riguarda proprio l'attuale allenatore dell'Inter ai tempi della Lazio. Era infatti promesso sposo alla panchina della Salernitana, su cui ora si è seduto invece suo fratello. Ecco le sue parole: “E chi se lo scorda, era fatto tutto, stavamo già in partenza, anzi eravamo in macchina, poi è arrivata la chiamata di Igli Tare che credeva ciecamente in Simone aveva convinto Lotito a puntare su di lui. Da lì è cominciata la sua avventura, chissà che Pippo, ma non diciamo nulla. Me li voglio godere, si torna a soffrire per tutti e due…“