Paris Saint-Germain, con lo Strasburgo capienza stadio al 100%: i dettagli

Il Paris Saint-Germain ha annunciato che giocherà la sua prima partita della stagione al Parco dei Principi con una capienza del 100%. Sono 47 mila 900 gli spettatori attesi sabato 14 agosto contro lo Strasburgo. La questura ha confermato al club l'assenza di restrizioni per questo confronto della seconda giornata di Ligue 1. L'ultimo incontro senza limiti alla capienza dello stadio risale al 26 febbraio 2020, contro il Digione. Da allora la pandemia da coronavirus ha portato le autorità a disporre la chiusura, totale o parziale (limite di 5 mila spettatori all'inizio della scorsa stagione). "Aspettiamo questo momento da 18 mesi", ha detto Nicolas Arndt, direttore della biglietteria e dell'ospitalità del Psg. La società ha fatto sapere che tutti i posti in vendita per gli incontri con Strasburgo e Clermont (12 settembre) sono stati prenotati. I tifosi sono tornati sugli spalti della Ligue 1 lo scorso fine settimana, presentando un pass sanitario. Anche per accedere al Parco dei Principi dovranno esibire un certificato di vaccinazione, un test negativo fatto nelle ultime 48 ore o un certificato di guarigione dal Covid-19. Le raccomandazioni del governo non menzionano una capienza massima ma, a livello locale, possono prevederla i club e le prefetture.

