Parisi, parla l'agente: "È pronto per una grande squadra". E spunta l'Inter...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Fabiano Parisi è pronto per una grande squadra". Ad esserne sicuro è il suo procuratore Mario Giuffredi, il quale a Radio Marte ha rivelato che il gioiello dell'Empoli è stato attenzionato nella scorsa estate già da diversi club. "Ha avuto tante richieste, sta completando il suo percorso, per me è già da big", ha concluso l'agente. Il terzino è stato per lungo tempo anche nel mirino della Lazio, che ha puntato poi su Luca Pellegrini per ricoprire il ruolo.

Su Parisi si sarebbe fatto forte in queste ultime ore l'interesse dell'Inter (oltre a quello già noto di Juventus e Milan): il club nerazzurro non è sicuro della permanenza di Gosens come vice di Dimarco e vorrebbe quindi assicurarsi un sostituto.