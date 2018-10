Parma - Lazio, invasione di tifosi biancocelesti. E per Marsiglia…

La sosta delle nazionali è quasi alle spalle. La Lazio è pronta a riprendere il cammino e insieme a lei i suoi tifosi, sempre presenti. Grandi appuntamenti in programma nell’agenda biancoceleste: prima Parma, poi Marsiglia, poi l’Inter in casa. I tifosi della Lazio saranno accanto alla squadra di partita in partita: per domenica contro il Parma al Tardini sono stati venduti 2.500 biglietti e c’è ancora posto (3.800 i tagliandi messi a disposizione). Il biglietto costa 20 euro e la vendita sarà aperta fino alle 19 di sabato. Si prospetta un esodo stile Empoli (sono attesi oltre tremila supporters come al Castellani). Poi per Marsiglia saranno messi in vendita altri 3.000 biglietti. Al Velodrome le curve dello stadio di casa rimarranno chiuse e la Lazio potrà contare sulla marcia in più che forniranno i tifosi biancocelesti presenti a Marsiglia. Per la vendita dei biglietti della trasferta europea, ha parlato ieri Canigiani e presto si dovrà sapere di più. Per quanto riguarda invece la partita in casa con l’Inter, già ieri sono arrivati i primi dati: 3.000 biglietti venduti, 900 ai tifosi interisti. Servirà un’Olimpico pieno per dar man forte a una squadra che, in un certo senso, vuole prendersi una rivincita dello scorso anno quando nello scontro diretto mancò la qualificazione in Champions.