Parma, Nicolussi Caviglia: "Gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio erano il nostro obiettivo"

Al termine della gara di Coppa Italia vinta contro il Cosenza che permette al Parma di raggiungere la Lazio agli ottavi, il centrocampista ducale Hans Nicolussi Caviglia ha commentato ai microfoni di Rai Sport: “Oggi è stato complicato, il Cosenza lo abbiamo visto nelle ultime partite e ha fatto bene, era in un momento positivo. Il Parma crede nei giovani, era un’occasione per chi ha giocato meno e io ci tenevo tantissimo. Andare all’Olimpico contro la Lazio per gli ottavi di finale era il nostro obiettivo".