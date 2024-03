Parolo: "Io dalla Lazio al Milan? Lotito fece un gesto bellissimo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Marco Parolo e quel possibile trasferimento al Milan. Nell'estate del 2015 il club rossonero si era fatto avanti per portare a Milanello il centrocampista della Lazio. A stroncare tutto sul nascere ci pensò il presidente Lotito, ma come sono andate veramente le cose? Parolo ha raccontato tutto nella sua intervista a Goal: "C’è stato un momento per andar via dopo il primo anno, quando ho fatto 10 goal siamo arrivati in Champions con Pioli. Lotito in estate viene da me e mi dice: 'Marco, guarda che qua fanno offerte per tutti. C’è la fila per Felipe Anderson. Però l'offerta che rifiutato per te è quella del Milan'. Io non ci credevo e pensavo che fosse una presa in giro perché mi ero informato e non sembrava così. Ma anni dopo lo stesso Galliani, fermandomi mi ha detto: “Io ti volevo prendere ma il tuo presidente mi ha detto ‘Toccatemi tutti ma non Parolo’. Fu un gesto bellissimo da parte di Lotito per me. Io che da bambino ero milanista, sarebbe stato bellissimo per me andare a Milanello".

"Poi forse è stato meglio stare alla Lazio in quegli anni eravamo più squadra rispetto al Milan che ha passato un periodo un po' più difficile. Alla Lazio mi sono tolto più soddisfazioni. Il Milan di oggi non era il Milan di quel tempo lì, che era in una fase di passaggio dove non sempre riusciva ad ottenere risultati. Con la Lazio abbiamo comunque vinto tre trofei e questo è qualcosa per cui devo ringraziare Lotito. Contro la mia volontà mi ha fatto un favore”.