Parolo: "Radu rimediava sempre ai miei errori, non sbagliava mai"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

A margine della presentazione del libro "Quando giochi", l'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato di un particolare episodio della sua carriera in Nazionale, ovvero quando ad Euro 2016 si è ritrovato a battere il calcio di rigore nell'infinita lotteria contro la Germania: "Siamo andati a oltranza e ogni rigore era decisivo. Avevo paura ed è normale così come l’adrenalina. Mentre camminavo verso il dischetto, ho deglutito e pensavo a mille cose. Sapevo in che spicchio dello stadio erano seduti i miei amici. Ho pensato a quante risate ci saremmo fatti se avessi sbagliato e quanto avremmo scherzato se avessi fatto gol. Questo mi ha aiutato a scaricare la tensione. Buffon ci disse di tirare centrale perché Neuer è uno che si butta prima".

Per quanto concerne invece la Lazio ha raccontato un simpatico aneddoto che ha come protagonista Stefan Radu: "È capitato di sbagliare passaggi con la Lazio e di mandare avversari in porta. Per fortuna avevo compagni che non me la facevano pagare (ride con Radu, ndr). Sono più le volte che Radu rimediava agli errori di Parolo che viceversa. C’era la teoria che Radu non sbagliava mai (ride, ndr)".

Non solo Radu. Parolo ha menzionato anche un altro ex compagno di squadra che gli ha lasciato in dote un insegnamento tipicamente romanesco: "Andare in puzza me l’ha insegnato Candreva nel corso di un’intervista. Sarebbe rosicare, l’importante non è prendersela con gli altri ma capire dove migliorare".