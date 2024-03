Parolo su Inzaghi: "Alla Lazio non lo odiava nessuno. Ha un segreto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Parolo incensa Simone Inzaghi. Nel corso dell'intervista a Goal, l'ex centrocampista della Lazio attualmente opinionista di Dazn ha parlato del suo ex allenatore quando vestiva la maglia biancoceleste che oggi sta dominando il campionato con l'Inter: "Il suo segreto è la sua capacità di trasmettere la sua voglia di ottenere il risultato. Lui vive per 'accumulare' risultati. Non è tanto per una partita, ma perché può portare al raggiungimento di un qualcosa in più. Lui la vive per questo motivo e a volte ha la capacità, con una frase in una riunione, di alzare la tensione o anche sdrammatizzare il momento o far ridere la squadra ma con è una risata che coinvolge".

"Negli anni della Lazio ci sono stati momenti in cui c’erano giocatori che non giocavano, che magari non erano titolari, che erano impiegati pochi minuti quindi potevano avercela con lui. Ma sono convinto che nessuno riusciva ad odiarlo perché nessuno arrivava allo scontro. Tutti quanti trovavano in lui un lato per il quale comunque stavano bene. È un pregio che difficilmente ho trovato in altri allenatori. È una grandissima qualità che secondo me è la grande base del motivo per cui lui riesce a far performare così tanto una squadra”.