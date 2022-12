Patric, il siparietto in allenamento con Bertini: "Se riesci a lavorare..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dal momento in cui sono ripresi gli allenamenti a Formello, i giocatori della Lazio stanno man mano condividendo sui social alcuni scatti. L'ultimo in ordine di tempo è quello pubblicato su Instagram da Patric, che coinvolge anche Marco Bertini e che ritrae i due in coppia per svolgere un esercizio. L'espressione dello spagnolo cambia da una foto all'altra. E la "spiegazione" viene data da lui stesso: "Se riesci a lavorare con il sorriso, meglio".

