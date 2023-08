Payet, accoglienza da re in Brasile! L'attacco ai colleghi: "Una scelta per il calcio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i trasferimenti più sorprendenti di questa sessione di calciomercato anche quello di Dimitri Payet. Il francese vestirà la maglia del Vasco da Gama e sarà una delle nuove stelle del Basileirao. L'ex OM è stato accolto da circa 2 mila tifosi in delirio per lui alle prime luci dell'alba in aeroporto. Sui social sono tante le immagini e i video che mostrano la clamorosa accoglienza che i sostenitori gli hanno riservato. Pochi minuti prima dell'imbarco, il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC, lanciando una frecciata ai "colleghi" che si stanno spostando in Arabia Saudita: "Chi mi conosce sa che i soldi non sono stati una priorità per me per molto tempo, per questo ero così felice qui (a Marsiglia, ndr), perché c'era l'amore. Anche per questo ho fatto questa scelta. È una scelta per il calcio e non dei soldi".

