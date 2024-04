Paypal: guida all'utilizzo per il tifoso biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai tutto ciò che riguarda l’acquisto di beni e servizi è possibile sbrigarlo anche e soprattutto in rete. E i tifosi di calcio lo sanno bene, dato che i portali di ticketing per lo stadio si sono trasferiti su circuiti digitali come vivaticket o ticketone. Certo anche alcuni store fisici sono ancora muniti di biglietterie, ma il luogo più rapido e sicuro per staccare il proprio tagliando d’accesso agli impianti sportivi è quello online. Ovviamente, lo stesso discorso è applicabile ai tifosi della Lazio, che ad ogni partita dei biancocelesti si riversano in migliaia all’Olimpico. Per farlo, passano per il sito ufficiale della società e, dopo la scelta del settore e del posto, provvedono al pagamento del proprio biglietto. Ma, essendo la procedura a tempo limitato, è necessario svolgere il tutto velocemente e in sicurezza. Ecco perché è molto utile, in questi casi, andare a crearsi un account PayPal per poter gestire al meglio la fase cruciale dell’acquisto.

PayPal, una breve panoramica

PayPal nasce nel 1998 come startup quotata in borsa e da subito acquisisce grande prestigio a causa del suo rivoluzionario metodo di gestione dei pagamenti in rete, rendendoli rapidi e al sicuro da tentativi di frode. Per questo, investono nel progetto dapprima il colosso eBay e poi alcuni visionari investitori come Elon Musk. Ad oggi, sono oltre 254 milioni gli utenti attivi e che hanno un conto su questa piattaforma, con un fatturato annuale di oltre 12 miliardi di dollari. Il metodo paypal differisce dagli altri principalmente per la sua semplicità di utilizzo e per la sicurezza offerta in ogni transazione, tanto che si è diffusa in settori del quotidiano collettivo: come quello dell'abbigliamento, dell'e-commerce e quello del gioco garantendo sempre qualità e rapidità di esecuzione.

Perciò, data la forte diffusione della piattaforma di pagamento, iniziano a prendere vita delle proprie e vere guide da consultare per la sua fruizione. Ad esempio per il segmento iGaming possiamo prendere in riferimento la guida di Attilio Padovesi, in cui è possibile capire quali siano i siti di gioco che prevedano come metodo di pagamento PayPal, divisi per categorie di giochi a disposizione e bonus disponibili. Ma non solo gioco, bensì anche calcio. Basti pensare a come la Lazio stessa, tramite il suo sito ufficiale, spieghi passo dopo passo come acquistare il proprio abbonamento annuale alle partite pagando in un’unica soluzione o a rate proprio tramite PayPal.

PayPal per l’acquisto dei biglietti della Lazio

Ovviamente, quando si comprano i biglietti delle partite della Lazio, specialmente in caso di big match come il Derby o quelli contro le squadre più forti d’Italia, come nel caso di Lazio-Juventus di Coppa Italia, e d’Europa nelle coppe, la fila che si genera sul circuito di vendita ufficiale è tanta. Inoltre, una volta che, in caso si sia riusciti ad entrare, si arriva alla possibilità di scegliere il proprio posto allo stadio, si avrà a disposizione un tempo piuttosto limitato (circa 10 minuti) per completare tutte le fasi di acquisto. Per questo motivo è bene avere a disposizione, oltre che la propria carta di debito, prepagata o credito, un account PayPal. I vantaggi sono diversi: innanzitutto la sicurezza della transazione gestita dal portale statunitense, quindi la velocità di esecuzione, in quanto la propria carta sarà già salvata sull’e-wallet e non bisognerà andare a rimettere ogni dato come fosse la prima volta, perdendo inutile tempo e rischiando di non chiudere la transazione.

Certamente, chi avrà l’abbonamento potrà evitare questo inconveniente della lunga fila e dell’ansia di non trovare il biglietto in quanto godrà del cosiddetto periodo di prelazione. Tradotto: i biglietti per partite non comprese nell’abbonamento annuale, come quelle di Coppa ad esempio, saranno disponibili con qualche giorno di anticipo rispetto a quelli riservati alla vendita libera. Inoltre, come accennato prima, PayPal consentirà di acquistare il biglietto singolo o l’abbonamento anche scegliendo di pagarlo in un’unica soluzione oppure suddividendolo in tre rate senza interessi, ossia dividendo semplicemente l’importo per tre.

PayPal per l’acquisto del merchandising della Lazio

Ma non c’è solo il biglietto da comprare per un tifoso della Lazio, bensì anche tutto il mondo rappresentante il merchandising. In particolare quello che è possibile trovare nel circuito di vendita online ufficiale biancoceleste Lazio Style. Anche in questo caso, PayPal rappresenta una delle scelte migliori, se non la migliore. Certo, non si avrà il problema della fretta nell’acquisto, in quanto non ci sono limiti temporali come nel caso dei biglietti. Ma in questo caso, oltre che a sveltire in modo naturale la procedura senza dover reinserire tutti i dati manualmente, PayPal protegge il tifoso da un punto di vista prettamente legale, dato che garantisce il reso dei soldi dell’acquisto in caso di: ritardo nella consegna, mancata spedizione o oggetto non conforme a quello acquistato sul sito. Quindi, se la maglia di Immobile tarda ad arrivare, non arriva proprio o arriva rovinata, sbagliata di taglia o con qualsiasi altro difetto, sarà possibile richiedere il rimborso completo della transazione tramite un ricorso immediato fatto con PayPal. Tifare Lazio è bellissimo, farlo con la garanzia di PayPal è ancora meglio.