Pedrinho tra l'infortunio e la tubercolosi: "Il periodo peggiore della mia vita"

CALCIOMERCATO LAZIO - Pedrinho alla Lazio è una delle voci più insistenti delle ultime ore. Giorni fa si è paratalo di un interesse della dirigenza biancoceleste per il terzino sinistro del Santos sub-20 che avrebbe sul tavolo un'offerta triennale. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione però, l'agente di Pedrinho ha smentito qualsiasi tipo di proposta da parte della Lazio al momento. Nel frattempo però i tifosi iniziano a fantasticare per il gioiellino classe 2002 e come riporta il Corriere dello Sport c'è un retroscena molto interessante sulla storia di Pedrinho. Nel 2021 il giovane ha sfiorato l’ingresso in prima squadra ma il progetto è naufragato. Il suo stop è dovuto a seguito di un infortunio alla coscia ma non solo. Il terzino sinistro infatti ha contratto anche una forma lieve di tubercolosi costringendolo così a fermarsi. In una recente intervista pubblicata il 3 gennaio ai microfoni di Globo Esporte, il ragazzo ha spiegato come abbia passato quel terribile momento della sua gioventù: “Sono stati i sei mesi peggiori della mia vita. Sveglia presto, cinque pillole al giorno tutte in una volta, antibiotici forti”, ha concluso.