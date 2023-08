Pedro Soares Goncalves elogia Maximiano: "Può giocarsi il posto con Diogo Costa"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Luis Maximiano ha lasciato la Lazio dopo una sola stagione in cui non ha particolarmente brillato e non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. In Italia probabilmente non c'è stato il tempo di poter apprezzare le sue qualità che a detto di chi lo ha visto "crescere" sono piuttosto indiscutibili. Un parere esternato da Pedro Soares Goncalves che lo ha avuto durante il suo periodo di permanenza alle giovanili dello Sporting Lisbona.

Pedro Soares Goncalves su Maxiamiano: "È bravo, equilibrato e calmo"

L'ex tecnico ha poi fatto un excursus della carriera dell'ormai ex portiere della Lazio che a suo modo di dire ha avuto un andamento piuttosto importante: "Ha iniziato allo Sporting molto giovane, apparteneva ad una generazione molto forte. È stata una scommessa importante per il club dopo quella fatta su Rui Patricio". Super Max (così come lo ha ribattezzato Goncalves) è arrivato in prima squadra senza troppe sorprese arrivando a giocare molte partite già da giovanissimo. Secondo il suo ex tecnico questo è il momento migliore per tornare in Liga visto che l'Almeria può dargli quella continuità che gli è mancata alla Lazio. Lo ha inoltre definito concentrato e laborioso oltre che bravo, equilibrato calmo. Goncalves si è poi sbilanciato sul suo futuro in Nazionale: "Se farà bene quest'anno potrà sfidare Diogo Costa per il ruolo di titolare".