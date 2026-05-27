Pedro spiega il legame con i tifosi della Lazio e promette: “Verrò in Curva”

Lunga intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club per Pedro. Il calciatore spagnolo, che il 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con la Lazio e che è pronto a ritirarsi dal calcio giocato, ha affrontato diversi argomenti. Tra questi anche il legame con i tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole.

“Non so spiegarlo, mi hanno dato tanta stima e io ho fatto sempre il mio lavoro. Magari perché ho iniziato bene qui, con i compagni, oppure per la persona che sono. Per me è stato strano, non so davvero come ringraziarli per tutto il supporto che mi hanno dato allo stadio e non solo. Ringrazio tutti”.

Quindi la promessa su un ritorno in futuro allo stadio, forse anche in mezzo ai tifosi: “La Lazio è una squadra che porterò sempre nel mio cuore. Tante volte verrò allo stadio, in Curva o in Tribuna. E sono sicuro che presto arriverà anche un trofeo, se lo meritano”.