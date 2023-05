Pellegrini e l'incredibile voglia di Lazio: lo scatto social - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei protagonisti in positivo di Lazio-Lecce è stato sicuramente Luca Pellegrini. Entrato nel corso della ripresa al posto di Hysaj, l'ex terzino della Juventus ha dato un ottimo apporto sulla fascia sinistra. D'altronde nelle ultime uscite in cui mister Sarri gli sta concedendo qualche spezzone sta cercando di dare del suo meglio per strappare la riconferma in vista della prossima stagione. Laziale da sempre vorrebbe coronare il sogno di continuare a portare l'aquila sul petto, magari sfidando le grandi d'Europa nella prossima Champions League. A tal proposito ha postato alcuni importanti scatti sui social in cui si evince tutta la sua grinta e il suo senso d'appartenenza.