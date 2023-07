Pellegrini - Lazio, il sogno continua? L'indizio social che non lascia dubbi

Il futuro di Luca Pellegrini alla Lazio è al momento incerto. Il terzino non è stato riscattato dalla società biancoceleste che sta lavorando per proporre una nuova offerta, nel frattempo il ragazzo ha fatto ritorno a Torino per sottoporsi alle visite e poi partire per il ritiro con la Juve. Il ventiquattrenne attende, spera di poter vestire ancora la maglia del cuore, ma l’indizio lasciato sui social solleva qualche dubbio. All’uscita della clinica, dove ha svolto gli accertamenti, è stato accolto dall’affetto dei tifosi ricambiato firmando qualche autografo. Il tutto è stato postato da lui stesso attraverso il profilo Instagram che, se si osserva attentamente, è stato leggermente modificato. Nella bio non appare più la dicitura ‘giocatore della Lazio’.

