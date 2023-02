Pellegrini-Lazio, parla il padre: "Da Luca mi aspetto un regalo. Non l'ha convinto solo Sarri..."

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Mauro Pellegrini, papà del nuovo acquisto Luca e tifoso laziale, ha commentato l'arrivo di suo figlio in bianococeleste proprio nelle ultime ore del calciomercato invernale. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non c’è stato bisogno di chiedere il sacrificio economico a Luca. Lo ha fatto direttamente lui. Quello che ha dimostrato con questo gesto dice tutto, non c’è bisogno di aggiungere altro".

C'è stato un contatto personale con Lotito? "Io non ci ho parlato, solo Luca con i suoi agenti".

Il derby non è cosi lontano... "Non sono scaramantico, ma il derby è una partita particolare. Non voglio né pensarci né pensare a quello che succederà".

Si giocherà il 19 marzo, giorno della festa del papà... "Potrebbe farmi un bel regalo (ride, ndr)”.

Non solo Sarri lo ha convinto... "Oltre al mister anche Martusciello è una delle persone che ha perorato la causa. Ma di queste cose preferisco sia Luca a parlarne. Con lafiducia dello staff e della società, si fanno le cose migliori".

La scelta? "Mio figlio ha fatto di tutto per andare alla Lazio, ha rifiutato due grosse offerte dall’Inghilterra e come genitore da questo ho compreso quanto tenesse alla Lazio. In famiglia siamo tutti laziali".

Crescita in giallorosso? "Luca è stato tanti anni nel settore giovanile della Roma e siamo grati della crescita che ha avuto in giallorosso, La Roma è stata un bel percorso. Ma la sua fede è laziale. La sua prima foto da piccolino è con la maglia di Salas ed è cresciuto in una famiglia in cui c’è spazio solo per il biancoceleste. Poi ovviamente Luca è un professionista e dà sempre il 100% in qualsiasi squadra giochi. Ma ciò a cui ha rinunciato anche in termini economici lo avrebbe fatto solo per la Lazio e così è stato".

Sarri? "Luca incrociò Sarri alla Juve e lui fu molto sincero e corretto con mio figlio. Per la sua scelta avere Sarri come allenatore è stato decisivo. Fisicamente sta benissimo ed è stato salvaguardato all’Eintracht proprio per evitare che potesse farsi male in una fase delicata della trattativa, ma non ha alcun problema".

Romagnoli? "Luca si è visto e frequentato con Romagnoli. Alessio è un ragazzo d’oro e molto bravo anche con le parole a rassicurare e spiegare. Avere lui alla Lazio è stato un elemento decisivo".