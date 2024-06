Pellegrini, parole al miele per un ex compagno: "È stato un onore per me" - FOTO

WEBTV LAZIO, LOTITO SBOTTA: "MANDEREMO VIA I MERCENARI! KAMADA CHIEDEVA..." RASSEGNA STAMPA - Lotito conferma Tudor. È questo quanto è trapelato in questi giorni soprattutto dalle parole del presidente biancoceleste, che ha negato qualsiasi scenario differente dalla permanenza del tecnico croato. Le cose da fare sul mercato,... RASSEGNA STAMPA - Lotito conferma Tudor. È questo quanto è trapelato in questi giorni soprattutto dalle parole del presidente biancoceleste, che ha negato qualsiasi scenario differente dalla permanenza del tecnico croato. Le cose da fare sul mercato,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA: "SONDATO UN ATTACCANTE DEL SIVASSPOR" Un nuovo nome che arriva dall'estero entra a far parte delle voci di mercato che interessano la Lazio. Secondo quanto riporta il portale turco Fantik, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Rey Manaj, attaccante classe '97 del Sivasspor, che in... Un nuovo nome che arriva dall'estero entra a far parte delle voci di mercato che interessano la Lazio. Secondo quanto riporta il portale turco Fantik, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Rey Manaj, attaccante classe '97 del Sivasspor, che in...