Pellegrini “rivive” il derby: sui social un video dell'atmosfera all'Olimpico - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono trascorse quasi 48 ore dal derby della Capitale, terminato a reti bianche e con ben pochi acuti da entrambe le parti. L'atmosfera all'Olimpico non è mai da meno in gare del genere, e anche in questa occasione la Curva Nord ha sorpreso tutti con una coreografia da brividi. Anche Luca Pellegrini non è rimasto indifferente davanti al calore del pubblico. Sui propri canali social, il calciatore biancoceleste ha postato un video dello stadio mentre i tifosi intonano in coro il celebre celebre brano “Lazio mia”.