Penalizzazione Juve, Allegri: "Dispiaciuto per i dirigenti". Ma non cita...

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara che vedrà la Juventus in campo contro l'Atalanta, commenta così l'inibizione nei confronti di Federico Cherubini, che dà al tecnico maggiori responsabilità: "Sono molto dispiaciuto, a livello personale, sia per Federico Cherubini, che per Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved e Paolo Garimberti. Oltre all'aspetto professionale c'è un aspetto umano che va oltre". Inevitabile notare come il tecnico bianconero non abbia citato, tra i dirigenti o gli ex dirigenti apicali della Juve, Fabio Paratici, il più colpito con due anni e mezzo di inibizione, con il quale i rapporti evidentemente non sono ottimali da tempo.