Penalizzazione Juve, Allegri: "Ho fatto due conti, per la Champions..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In conferenza stampa di presentazione ad Juventus-Atalanta, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato la decisione della Corte Federale di penalizzare la Juventus di 15 punti, facendola scendere così in decima posizione a quota 22:

"Bisogna compattarsi tutti ancora di più, continuare a lavorare col profilo basso. Noi, staff e giocatori, dobbiamo solo pensare al campo. Dobbiamo fare comunque dei punti, cercare di vincere domani perché ci consentirebbe di agganciare il settimo posto. Poi abbiamo Europa League, Coppa Italia… Dobbiamo fare il meglio possibile. Sono cose che non riguardano la squadra ma la società, ci sarà ricorso. Vista la classifica abbiamo cercare di vincere domani per girare a 25. Dobbiamo fare il nostro dovere perché la sentenza definitiva ci sarà fra due mesi e non dobbiamo farci trovare fra due mesi con dei rimpianti per non aver fatto quello che dovevamo fare. In tutte le situazioni che capitano mi è stato insegnato che vanno trasformate in opportunità".

OBIETTIVI - "Questa è l'opportunità di fare una stagione al massimo e poi vedremo come andrà. Non possiamo dire dove saremo il 5 giugno, abbiamo l'Europa League, la Coppa Italia. Abbiamo 60 punti a disposizione in campionato. Dopo che mi hanno detto dei 9 punti ho fatto il calcolo per vedere quanto ci mancasse per la Champions, con 15 ne ho fatto un altro. Per arrivarci serve qualcosa di straordinario. Non ero in grado di parlare della gravità. La cosa certa è che bisogna accettare la sentenza, a noi della parte sportiva queste cose non devono riguardare. Noi dobbiamo fare il massimo, stare in silenzio e fare questa sfida partendo da questi 22 punti. E i ragazzi sono convinto che faranno di tutto per ottenere il massimo e magari fare qualcosa di straordinario”.