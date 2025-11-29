Perugia, Gaucci ancora contro la Juve. E ricorda la Lazio
Si avvicina la gara tra Juventus U23 e Perugia di Serie C. Per l'occasione il consulente del presidente per la parte sportiva del Perugia Riccardo Gaucci ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it.
29.11.2025
Nello specifico ha ricordato un'altra sfida dei biancorossi contro la Vecchia Signora, quella del 14 maggio del 2000 che ha consegnato lo Scudetto alla Lazio. Di seguito le sue parole.
“Adesso però lottiamo per salvarci in Serie C e l’U23 è una formazione di giovani talenti. Venticinque anni fa era tutta un’altra partita: il diluvio del Curi, Collina arbitro, Mazzone e Ancelotti in panchina. Vincemmo con un gol di Calori e la Lazio si aggiudicò lo scudetto”.
Andrea Castellano
Andrea Castellano