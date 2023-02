Pescara, cambio in panchina: dimissioni di Colombo, torna (ancora) Zeman

Fonte: ItalPress

© foto di Federico Gaetano

Al via la terza avventura di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara. Domani pomeriggio, presumibilmente dopo la firma del contratto, il boemo dirigerà il primo allenamento in vista del match in programma sabato (ore 14.30) contro la Juve Stabia allo stadio "Adriatico-Cornacchia". Il 75enne allenatore di Praga fu l'artefice della straordinaria promozione in Serie A degli abruzzesi nel 2012, quando in squadra c'era il trio delle meraviglie formato da Verratti, Insigne e Immobile, ma a fine campionato lasciò il Delfino firmando per la Roma. A febbraio 2017 tornò in riva all'Adriatico sostituendo Massimo Oddo. La situazione era già compromessa e Zeman non riuscì ad evitare la retrocessione in B. Nella stagione successiva venne esonerato alla 29esima giornata dopo la sconfitta in trasferta a Cittadella. Lasciò il Pescara al 13° posto in classifica, a soli 3 punti dalla zona play-off. Un esonero causato soprattutto dalle divergenze con il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, che al termine della gara persa ieri a Cerignola ha affidato al ds Daniele Delli Carri il compito di trovare il sostituto di Alberto Colombo. E Delli Carri ha scelto Zeman. Tra l'altro Colombo ufficialmente non è stato esonerato. Oggi, infatti, il tecnico brianzolo ha rassegnato le dimissioni. Dunque, domani Zeman firmerà il contratto fino al 30 giugno e nell'accordo è previsto il rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di promozione in B.

