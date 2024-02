Pescara, Zeman deve fermarsi di nuovo: sarà ricoverato in ospedale

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara dovrà fare a meno di Zdenek Zeman per la sfida della 27esima giornata di Serie C contro la Vis Pesaro in programma fra quattro giorni. Il tecnico boemo infatti deve sottoporsi a nuovi accertamenti medici e dovrà dunque nuovamente ricoverarsi dopo la lieve ischemica transitoria che l'aveva colpito a metà dicembre. Nulla di preoccupante per l'allenatore che però dovrà restare alcuni giorni in ospedale non potendo dunque seguire la sua squadra nella trasferta nelle Marche dove a guidare la squadra sarà il tecnico in seconda Giovanni Bucaro.

Di seguito il comunicato del club biancoazzurro: "La Delfino Pescara 1936 comunica che l’allenatore Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti. Il Dr. Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l’inevitabile assenza del tecnico Biancazzurro per la partita Vis Pesaro – Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20,45 a Pesaro".