Pescara, Zeman emozionato parla ai tifosi: "Li voglio come dodici anni fa"

È iniziata oggi la terza avventura di Zeman sulla panchina del Pescara. L’allenatore era atteso nel pomeriggio al Delfino Training Center per apporre la firma al contratto e dirigere il suo primo allenamento. Una piazza speciale per lui, dove ha vissuto anni importanti e forgiato talenti. Queste, come riporta SportMediaset, le sue prime parole: “Sono contento, altrimenti non sarei qui oggi. I rapporti con il presidente? Eravamo sempre in pace. Nessun problema. Pescara per me non è una piazza particolare, ma è anche una bella città, tra l'altro. Obiettivi? Sono venuto per lavorare perché mi piace stare sul campo per fare qualcosa e speriamo si riesca a raggiungere qualche obiettivo. I tifosi? Li vorrei vedere come dodici anni fa”.

