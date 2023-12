Pescara, Zeman non conosce riposo: quando tornerà in campo

TUTTOmercatoWEB.com

Nelle scorse settimane una lieve ischemia ha colpito Zeman, costringendolo a un ricovero in ospedale. Il tecnico è stato dimesso qualche giorno fa con l’ordine di assoluto riposo da parte dei medici, ma la voglia di tornare al lavoro è tanta e non intende stare fermo per altro tempo. Come riporta Pescarasport24, il boemo farà visita al centro sportivo per dirigere l’allenamento del Pescara ma non è certa la sua presenza in panchina per la prossima sfida in programma.

