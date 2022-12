Petrachi: "Nel 2019 De Zerbi ha rifiutato la panchina della Roma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gli studi di Sportitalia hanno ospitato l'ex direttore sportivo di Torino e Roma Gianluca Petrachi. Tra i vari temi trattati, si è parlato anche di Roberto De Zerbi, oggi tecnico del Brighton, che nell'estate 2019 ha rifiutato la panchina giallorossa: "De Zerbi è un allenatore che mi piace molto, mi è sempre piaciuto il suo stile di pressing, di come aggredisce le squadre avversarie. Con la Roma c’era un’idea, non è vero che non può allenare in Italia e può far bene solo in Premier. Nel 2019 lui ha rifiutato la nostra proposta, perché evidentemente doveva concludere il suo lavoro al Sassuolo. Nessuno avrebbe rifiutato la Roma, lui l'ha fatto".