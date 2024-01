Petrachi su Immobile: "Non voleva più rimanere al Torino, in Germania..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista di Gianluca Petrachi ai microfoni di Numero Diez. Il direttore sportivo ha ripercorso tutta la sua carriera tra Roma, Torino e alcuni dei suoi colpi più importanti. Ha parlato anche di Ciro Immobile, attuale bomber della Lazio in passato in maglia granata. Il diesse ha raccontato il suo rapporto con l'attaccante di Torre Annunziata e alcuni retroscena di mercato. Di seguito le sue parole.

"Non ho mai abbandonato Immobile, gli sconsigliai di andare a fare questa esperienza in Germania. Lui ha i connotati di un giocatore che deve rimanere in Italia. Ciro è un napoletano ruspante, uno molto sanguigno, legato alla famiglia. Io non ce lo vedevo proprio in Germania. Perché lui è un animale sociale, fa sempre casino. Io gli sconsigliai di non andare, onestamente. Però poi nel percorso, tanto sapevo che sarebbe tornato, l’ho seguito. Dopo quelle stagioni in cui non fece benissimo, gli dissi: ‘Se vuoi, io ti porto dentro. Torni a fare quello che sai fare e poi, se Dio vuole, avremo la forza di riscattarti e prenderti’. Io non facevo sotto indicazioni dirigenziali, mi sono sempre reputato un aziendalista. Il Presidente poteva spendere quei 10-12 milioni all’epoca, che era il riscatto che avevamo acquisito. Lui venne e fece benissimo. Un mese prima della fine del campionato, attraverso il suo agente Sommella, mi disse che non era più contento e che voleva, per motivi personali, fare una scelta diversa. Ne parlai con il Presidente e gli dissi che Ciro non voleva più rimanere. Quindi, non lo riscattammo per volontà del giocatore".