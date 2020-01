PHOTOGALLERY - Coppa Italia, Napoli - Lazio: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Sole splendente e clima primaverile, questo lo scenario che accoglie Inzaghi e i suoi ragazzi in quel di Napoli, dove stasera al San Paolo si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita sentita, d'altronde il calcio a Napoli lo si vive, lo si respira per le vie della città conciata d'azzurro. Una sfida che arriva nel momento migliore della stagione della Lazio, forte degli 11 successi consecutivi in campionato. Dall'altra parte gli uomini di Gattuso sono chiamati a dare un segnale forte alla propria, nettamente al di sotto delle aspettative. Appuntamento in campo alle ore 20:45. Ecco i migliori scatti della città realizzati da Lalaziosiamonoi.it