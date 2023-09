Pinto: “La Roma si è rinforzata. Ecco il nostro obiettivo”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Obiettivo Champions per la Roma, anche in virtù della rosa rinforzata rispetto allo scorso anno. È questo il sunto delle dichiarazioni del general manager dei giallorossi Tiago Pinto, che in conferenza stampa ha così parlato: ”Penso che se facciamo il paragone tra giocatori andati via e chi è arrivato, oggi la squadra è più forte, abbiamo più soluzioni. Sul tema della Champions, dal primo giorno che sono arrivato qui ho capito che questa è la prima ambizione per questa squadra, anche per me lo è. Quando vado a prendere giocatori come Wijnaldum, Dybala, Lukaku, Tammy tu devi dirgli qualcosa. Tu pensi che non vengano se non lottano per obiettivi come la Champions? Non è così. Dal mia punto di vista è questa la logica, non penso che io e l'allenatore siamo in disaccordo".